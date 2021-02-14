Горняк22: За сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: За сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

За сутки в России выявлен 14 тыс. 861 новый случай коронавирусной инфекции. В последние дни показатели продолжают уменьшаться. Однако число умерших инфицированных остается высоким, за сутки скончались 502 пациента. Но при этом выздоровели 18 тысяч 765 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве – 1 тыс. 963 инфицированных за сутки. Также уменьшается заболеваемость в регионах. За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1130 новых случаев коронавируса, в Московской области – 884, Нижегородской области – 441.

Всего в России, по данным на 13 февраля, известно о 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек.

Алтайская правда

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