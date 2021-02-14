Горняк22: Эксперты составили список популярных онлайн-профессий • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Эксперты составили список популярных онлайн-профессий

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Специалисты Роскачества сделали анализ рынка фриланса и назвали профессии, которые можно освоить в онлайн-формате. В феврале стало известно, что почти четверть компаний намерена оставить большинство сотрудников на удаленке. Еще больше сотрудников, около 50% захотели сами работать в таком режиме, пишет rskrf.ru.

Специалисты Роскачества сделали анализ рынка фриланса и назвали профессии, которые можно освоить в онлайн-формате. В феврале стало известно, что почти четверть компаний намерена оставить большинство сотрудников на удаленке. Еще больше сотрудников, около 50% захотели сами работать в таком режиме.

Роскачество перечисляет лишь некоторые из тех профессий, которым можно обучиться, чтобы работать дистанционно.

Таргетолог

Его деятельность заключается в том, что он настраивает таргетированную рекламу. Для этого нужно правильно задавать параметры рекламной кампании при настройке (география, возраст, профессия, интересы и так далее) и создавать  качественный контент для аудитории.

Копирайтер

Суть данной работы в создании рекламных текстов. Такой деятельности также можно научиться самостоятельно, если к этому есть предрасположенность.

Контент-менеджер

Как правило, контент-менеджер занимается заполнением товарных карточек или таблиц и написанием кратких текстов с соблюдением требований SEO.

SMM-специалист                                                      

Почти все компании имеют аккаунты в соцсетях и пишут в них посты о своей работе. Разумеется, что данные аккаунты кто-то ведет и получает за это деньги.

Переводчик

Если кто-то свободно говорит по-английски (или на любом другом языке), то он может попробовать себя в онлайн-переводе.

Роскачество перечисляет лишь некоторые из тех профессий, которым можно обучиться, чтобы работать дистанционно.

Таргетолог

Его деятельность заключается в том, что он настраивает таргетированную рекламу. Для этого нужно правильно задавать параметры рекламной кампании при настройке (география, возраст, профессия, интересы и так далее) и создавать  качественный контент для аудитории.

Копирайтер

Суть данной работы в создании рекламных текстов. Такой деятельности также можно научиться самостоятельно, если к этому есть предрасположенность.

Контент-менеджер

Как правило, контент-менеджер занимается заполнением товарных карточек или таблиц и написанием кратких текстов с соблюдением требований SEO.

SMM-специалист                                                      

Почти все компании имеют аккаунты в соцсетях и пишут в них посты о своей работе. Разумеется, что данные аккаунты кто-то ведет и получает за это деньги.

Переводчик

Если кто-то свободно говорит по-английски (или на любом другом языке), то он может попробовать себя в онлайн-переводе.

Алтайская правда

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