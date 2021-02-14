Горняк22: Эксперты рассказали о пользе протеиновых батончиков • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Эксперты рассказали о пользе протеиновых батончиков

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Исследователи ответили, в чем польза протеиновых батончиков. Действительно ли это полезный перекус? Эксперты Роскачества исследовали полезные батончики четырех видов 20 торговых марок.

В исследование были включены батончики четырех видов. Они различаются по составу и функциональному назначению. Белковые (протеиновые) батончики считаются хорошим источником белка. Диетологи и тренеры рекомендуют их в качестве добавок к основному рациону.

Батончики мюсли – источник медленных углеводов в виде злаков, также могут содержать ягоды, орехи и шоколад. Батончики для похудения способствуют продлению чувства сытости и уменьшают аппетит, что особенно важно для тех, кто снижает вес.

Как пишет rskrf.ru, фруктовые и фруктово-ореховые батончики богаты клетчаткой и микронутриентами и содержат полезные элементы из ягод, орехов и фруктов.

Скажем, что серьезных расхождений с маркировкой эксперты не нашли. В некоторых было зафиксировано небольшое содержание консервантов, но миф о том, что батончики состоят из одной «химии», не подтвердился. Не были найдены и трансжиры.

Как и предполагалось, протеиновые батончики оправдали свое название: именно в них содержится наибольшее количество белка в сравнении с другими видами батончиков. Этот продукт является хорошим источником концентрированного белка и по его содержанию опережают многие злаки, молочные продукты, мясо и рыбу.

Алтайская правда

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