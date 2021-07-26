Горняк22: Кто схлестнется на думских выборах в Алтайском крае на округах

Выборы. Голосование Фото: Толк

Пока известен список тех, кто заявил в избирком о желании баллотироваться и подал соответствующие документы — но не факт, что всех зарегистрируют

23 июля завершился срок приема документов на выдвижение кандидатов по одномандатным округам в Госдуму. То есть фактически стало ясно, кто хотел бы участвовать в выборах на всех четырех округах Алтайского края. Однако впереди еще этап регистрации, и его могут преодолеть не все. Самые высокие шансы — у тех, кого выдвинули партии, которым не нужно собирать подписи в поддержку.

В списках оказались четыре депутата Госдумы, причем два из них сразятся на одном округе, как и в 2016-м году — Иван Лоор и Александр Терентьев. Также среди желающих:

девять руководителей организаций,

четыре сотрудника краевого парламента, включая трех депутатов — зампредов комитетов, работающих на постоянной основе, то есть за зарплату,

зампред Барнаульской гордумы,

три предпринимателя,

три партийных работника,

три рядовых сотрудника различных организаций,

два юрисконсульта,

два пенсионера,

председатель ТСЖ,

глава сельсовета и другие.

«Толк» представляет списки всех желающих по округам.

Барнаульский округ (№39)

Бессарабов Даниил, действующий депутат Госдумы, выдвинут «Единой Россией» («ЕР»), Бороздин Валентин, пенсионер, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС), Зырянов Виталий, мастер бийского филиала «Алтайкрайэнерго», выдвинут «Коммунистической партией — коммунисты России» (КПКР), Зяблицева Надежда, гендиректор компании «Океан», выдвинута партией «Новые люди», Кривов Андрей, консультант комитета в АКЗС, выдвинут КПРФ, Майдуров Анатолий, инженер в краевом перинатальном центре, самовыдвиженец, Молотов Александр, замглавы комитета в АКЗС, выдвинут «Справедливой Россий — За правду» (СРЗП), Рау Виктор, председатель ТСЖ «Октябрьское», выдвинут партией «Яблоко», Скосырский Алексей, гендиректор компании «Тройка», выдвинут ЛДПР.

Карта одномандатных округов Госдумы в Алтайском крае

Из девяти претендентов только один должен будет собрать подписи избирателей в свою поддержку — самовыдвиженец Майдуров. Остальные выдвинуты партиями, которые освобождены от этой процедуры на выборах в Госдуму.

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Рубцовский округ (№40)

Астаховский Евгений, директор «Барнаульской халвичной фабрики», выдвинут партией «Родина», Вакаев Владислав, глава Фонда имущества Алтайского края, выдвинут партией «Новые люди», Дворников Виктор, гендиректор компании «Миравит», выдвинут РППСС, Кадкина Дарья, домохозяйка, самовыдвиженец, Курносова Елена, предприниматель, выдвинута КПКР, Попов Владимир, пенсионер, самовыдвиженец, Прусакова Мария, лидер краевой организации КПРФ, ею и выдвинута, Струченко Сергей, зампредседателя Барнаульской гордумы, выдвинут «ЕР», Суслова Людмила, замглавы комитета вы АКЗС, выдвинута «СРЗП», Чеснов Павел, предприниматель, выдвинут Российской партией свободы и справедливости, Шудра Ирина, зампредседателя комитета АКЗС, выдвинута ЛДПР.

Здесь сразу два самовыдвиженца, которым придется собирать подписи. Одна — молодая домохозяйка, коммунистка из Республики Алтай, другой — депутат АКЗС, ресурсный предприниматель Владимир Попов.

Это округ обещает быть наиболее конкурентным, так как с выборов здесь снялся действующий депутат Госдумы от «ЕР» Виктор Зобнев.

Бийский округ (№41)

Арцибашев Антон, секретарь местного отделения КПРФ, ею и выдвинут, Боронин Олег, глава Сибирского сельсовета, выдвинут СРЗП, Железовский Максим, предприниматель, выдвинут ЛДПР, Ильиных Юрий, директор компании «Глобал-групп», выдвинут партией «Яблоко», Киреева Ксения, менеджер в благотворительном фонде «Капитан», выдвинута партией «Новые люди», Макаров Иван, гендиректор институт «Алтайводпроект», выдвинут РППСС, Матасов Сергей, глава реготделения КПКР, ею и выдвинут, Прокопьев Александр, депутат Госдумы, выдвинут «ЕР».

Округ с наименьшим числом заявившихся кандидатов. Считается одним из наиболее предсказуемых по результату.

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Славгородский округ (№42)

Андрющенко Александр, юрисконсульт в колледже, выдвинут КПКР, Крайн Максим, помощник депутата Госдумы, выдвинут ЛДПР, Левашова Анна, доцент института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН, выдвинута КПРФ, Лоор Иван, депутат Госдумы, выдвинут «ЕР», Мартыненко Антон, директор компании «Зерг», самовыдвиженец, Терентьев Александр, депутат Госдумы, выдвинут СРЗП, Ткаченко Андрей, директор «Алтайского института управления закупками», выдвинут партией «Яблоко», Третьяков Александр, замдиректора компании «Алтайская гидрогеологическая экспедиция», выдвинут РППСС, Томашевич Александра, юрисконсульт на «Алтайтрансмаш-сервис», выдвинута партией «Новые люди», Убраев Сергей, заместитель гендиректора «Барнаулмеханомонтаж», выдвинут партией «Родина».

Здесь только один самовыдвиженец, который уже неоднократно принимал участие в выборах различного уровня от разных политических сил.

ТОЛК