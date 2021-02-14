Горняк22: Алтайские студенты обмениваются валентинками и признаются в любви • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Алтайские студенты обмениваются валентинками и признаются в любви

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

В барнаульских общежитиях Алтайского государственного университета проходят тематические мероприятия, посвященные Дню святого Валентина.

В преддверии праздника молодые люди дарят друг другу валентинки, признаются в любви. Кроме того, они участвуют в конкурсах, организованных активом студенческого городка.

Как сообщает пресс-центр городской мэрии, накануне праздника всех влюбленных представители ТОС микрорайона «ВРЗ» организовали для всех желающих мастер-класс по изготовлению валентинок.

Участники мастер-класса освоили технику художественного вырезания из бумаги и изготовили своими руками оригинальные открытки для своих вторых половинок.

Алтайская правда

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