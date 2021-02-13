Горняк22: Коронавирус в Алтайском крае сдает позиции, но смертность на прежнем уровне • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае в течение февраля постепенно снижается количество новых случаев заболевания коронавирусом, выявляемых за сутки. Но, к сожалению, смертность среди инфицированных остается на прежнем уровне. Примерно одинаковы показатели тяжелобольных пациентов и подключенных к аппаратам ИВЛ.
В целом, по данным оперштаба на 12 февраля, за последние 24 часа в регионе подтверждено еще 170 диагнозов COVID-19. Вылечились 146 пациентов. Умерли 15 инфицированных. В 13 случаях коронавирусная инфекция стала непосредственной причиной смерти.
С начала пандемии в крае зарегистрировано 41 тыс. 128 заболевших коронавирусом. Из этого числа уже выздоровели 36 тысяч 751 человек, умерли 2129 пациентов (от ковида – 1338).
Продолжают лечение в госпиталях 1 тыс. 653 инфицированных и 591 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Также есть жители региона, которые лечатся на дому.
В 363 случаях болезнь протекает тяжело. Находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких 95 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки выявлены:
- Барнаул – 46,
- Рубцовск – 16,
- Бийск – 14,
- Славгород – 12,
- Поспелихинский район – 7,
- Яровое — 6,
- Локтевский район – 6,
- Завьяловский — 5,
- Ребрихинский район – 5,
- Алейский район — 4,
- Михайловский район — 4,
- Шипуновский район — 4,
- Алейск — 3,
- Бийский район — 3,
- Косихинский район — 3,
- Павловский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Камень-на-Оби — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Зональный район — 2,
- Краснощековский район — 2,
- Кулундинский район — 2,
- Новичихинский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Советский район — 2,
- Угловский район — 2,
- Волчихинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Ключевской район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1.