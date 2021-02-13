Горняк22: Что известно об Андрее Кигиме, который возглавил ПФР • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Что известно об Андрее Кигиме, который возглавил ПФР

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Максим Топилин, возглавлявший Пенсионный фонд России (ПФР) ушел в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу. Возглавил пенсионное ведомство Андрей Кигим.

Ранее он был председателем Фонда социального страхования РФ. В этой должности проработал почти восемь лет. Пока не известно, кто станет новым председателем ФСС.

Что известно о новом главе ПФР

Андрей Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке. Окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и институт повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности «банковское дело».

C 1991 по 1998 годы работал на различных должностях в Сбербанке. Последняя – замдиректора управления ценных бумаг и доверительных операций. Затем перешел в компанию «Росгосстрах». Вначале был финансовым директором, затем — первым зампредом правления «Росгосстраха».

В 2000 году стал заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. В 2001 году – заместителем министра природных ресурсов России. А в 2003-м был назначен заместителем руководителя аппарата правительства страны.

2004 года возглавил Российский союз автостраховщиков (РСА). 2007 года стал президентом Национального союза страховщиков ответственности (НССО). С 2009 года дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

21 марта 2013 года был назначен председателем Фонда социального страхования Российской Федерации. В 2009 году награжден орденом Почета.

Фото: Андрея Веселкова (ru.wikipedia.org)

Алтайская правда

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