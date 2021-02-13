Горняк22: Жители Алтайского края отправляют в посылках фитобочки, лечебные травы и мед • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Жители Алтайского края отправляют в посылках фитобочки, лечебные травы и мед

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

В 2020 году Почта России доставила жителям Алтайского края около 700 крупногабаритных посылок. Это на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Большая часть — половина крупногабаритных отправлений — поступила из Владивостока. 20% пришли из Читы и Хабаровска, 10% — из Москвы и Московской области. Также посылки приходили из Санкт-Петербурга, Омска, Краснодара, Тюмени. Чаще всего это была мебель, техника и запчасти к ней, двигатели, вещи.

Как рассказали в УФПС Алтайского края, жители региона не только получали, но и часто отправляли большие посылки. В общей сложности почта обработала в крае порядка 1500 тыс. крупногабаритных грузов весом в 350 тонн. Граждане отправляли фитобочки, предметы для интерьера, корм для животных, лечебные травы и мед.

География отправления была обширная. Популярными городами стали Ростов-на-Дону, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Якутск, Москва, Санкт-Петербург и другие.

Алтайская правда

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