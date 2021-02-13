Горняк22: Запасы угля на крупных алтайских ТЭЦ превышают нормативы почти в два раза • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

На угольных складах барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска сегодня запас угля превышает установленные нормативы почти в два раза. Общее количества топлива составляет 419 тысяч тонн.

На каждой из станций, которые находятся в зоне ответственности СГК, запасы угля разные. Они соответствуют нормативам, которые зависят от количества потребителей, состава оборудования, транспортных развязок и многих других факторов.

По информации регионального Министерства промышленности и энергетики, на 12 февраля на угольном складе Барнаульской ТЭЦ-2 хранится 116 тысяч тонн угля марки Д при установленном нормативе в 57 тыс. тонн. В среднем за сутки в феврале станция сжигает около четырех тысяч тонн топлива.

Больше всего угля находится на складе Барнаульской ТЭЦ-3. Здесь сформирован запас в 174 тыс. тонн при нормативе в 90 тыс. ТЭЦ-3 за февральские сутки в среднем тратит 6,8 тысяч тонн топлива.

На Бийской ТЭЦ запасы угля также выше нормативных значений почти в два раза — 96 тысяч тонн. За сутки здесь расходуют в среднем четыре тысячи тонн угля. Такая же ситуация и на Южной тепловой станции Рубцовска. Фактический запас равен 33 тысячам тонн, что превышает норматив в 2,5 раза.

Алтайская правда