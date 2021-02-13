Горняк22: В «Яндексе» были взломаны почти пять тысяч почтовых ящиков • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Накануне служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку данных. Из-за нее посторонние лица получили доступ к 4887 почтовым ящикам.

Во время внутреннего расследования было обнаружено, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Он обладал правами доступа, необходимыми для обеспечения технической поддержки сервиса.

Неавторизованный доступ к этим аккаунтам сразу же был заблокирован, и их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль, пишут РИА Новости.

Компания и правоохранительные органы проводят внутреннее расследование. «Яндекс» пообещал пересмотреть организацию работы сотрудников такого уровня доступа, чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность личной информации.

Алтайская правда