Горняк22: В «Яндексе» были взломаны почти пять тысяч почтовых ящиков • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В «Яндексе» были взломаны почти пять тысяч почтовых ящиков

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Накануне служба безопасности «Яндекса»  обнаружила внутреннюю утечку данных. Из-за нее посторонние лица получили доступ к 4887 почтовым ящикам.

Во время внутреннего расследования было обнаружено, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Он обладал правами доступа, необходимыми для обеспечения технической поддержки сервиса.

Неавторизованный доступ к этим аккаунтам сразу же был заблокирован, и  их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль, пишут РИА Новости.

Компания и правоохранительные органы проводят внутреннее расследование. «Яндекс» пообещал пересмотреть организацию работы сотрудников такого уровня доступа, чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность личной информации.

Алтайская правда

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