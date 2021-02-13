Горняк22: Треть опрошенных сибиряков на 14 февраля потратят на подарок больше тысячи рублей • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

35% жителей Сибири 14 февраля потратят на подарок своей половине более одной тысячи рублей. Это более чем в два раза превышает среднероссийский показатель. Таковы результаты опроса, проведенного одним из ведущих банков страны.

Сибирь входит в число самых активных поклонников празднования 14 февраля. 54% их готовы отмечать День святого Валентина, а в среднем по стране – 48%.

При этом треть сибиряков ограничатся только подарком. Четверть опрошенных считают День святого Валентина чуждым нам иностранным праздником, поэтому намерения праздновать и поздравлять кого-либо в этот день у них нет. 12% респондентов сказали, что им не с кем отмечать этот праздник.

При этом сибиряки остались верны доковидным представлениям о любви: платить на первом свидании должен мужчина, а строить отношения в онлайн-режиме наши земляки не намерены.

Треть сибиряков обещают подарить любимым на День святого Валентина только свою любовь, 2% ограничатся валентинкой. 21% не будет дарить абсолютно ничего.

75% мужчин и 70% женщин уверены, что на первом свидании должен платить мужчина. 14% женщин и 19% мужчин считают, что это не имеет значения. При этом 5% женщин и 16% мужчин выступили за полное «финансовое равенство» на первом свидании.

Самыми подходящими местами для первого свидания жители Сибири назвали кафе, ресторан (37%) и прогулку на свежем воздухе (29%). Для 23% место первого свидания не имеет значения. Театр, кинотеатр или концерт выбрали 8%. Только 1% готовы на первое свидание в личном или съемном жилье. И практически никто не хочет проводить первое свидание с помощью Zoom или видеозвонка.

82% опрошенных сибиряков не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании: 22% из них не боятся заболеть, 60% считают это требование неприличным, 10% заявили, что уже переболели, а 2% вакцинировались. Лишь 6% сибиряков готовы потребовать от партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-19.

Алтайская правда