Горняк22: В Барнауле продолжают нарушать масочный режим

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. И, к сожалению, постоянно фиксируются нарушения.

Торговые предприятия Центрального района проверили специалисты администрации, полицейские и представители народной дружиной «Барнаульская». Было проверено 127 объектов торговли и услуг, выявлено 33 нарушения.

В Ленинском районе провели 5 рейдовых мероприятий, охватив 54 организации. В результате зафиксировали нарушение – в одном из баров посетителей обслуживали без средств индивидуальной защиты.

В Октябрьском районе в ходе 6 проверок составлено 14 протоколов по несоблюдения масочного режима со стороны продавцов и покупателей. Было проверено 89 торговых объектов и предприятий общественного питания. Здесь выявили такие нарушения, как отсутствие разметок о соблюдении дистанции, термометров и журнала учета температур сотрудников. По трем предприятиям направлена информация в Роспотребнадзор, пишет пресс-служба городской мэрии.

Также проверили работу открытых бассейнов, спортивной школы и спортзалов.

Барнаул

Алтайская правда