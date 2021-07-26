Горняк22: 147 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

В Алтайском крае отмечается спад активности клещей, однако жители региона продолжают жаловаться на укусы насекомых. Так, за минувшую неделю пострадали 147 человек. А с начала апреля в поликлиники края с жалобами обратились 8 674, из которых 2 455 — дети.

С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, 3 — иксодовым клещевым боррелиозом. Подтверждены 5 случаев заражения клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка. Сегодня лечатся в стационарах края 3 пациента с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании клещей в 3,6% обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями нет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, однако опасность пострадать остается в течение всего теплого сезона, напомнили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Алтайская правда