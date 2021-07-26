Горняк22: В поселке Затон прошли масштабные учения спасателей

25 июля полномасштабные учения прошли в районе поселка Затон. Подобную тренировочную проверку сил и средств готовности ГУ МЧС по Алтайскому краю проводит регулярно.

Условная чрезвычайная ситуация была такая: в результате резкого подъема воды произошло подтопление нескольких сотен жилых домов. Спасатели должны были провести ряд мероприятий, в том числе, развернуть подвижный пункт управления.

За короткое время на месте проведения тренировки вырос целый городок. В составе подвижного пункта управления было все необходимое для работы «полевого» штаба: надувные модули, помещения для работы и отдыха, мобильный комплекс оповещения, беспилотная авиационная техника и другое.

Как отметили в региональном МЧС, учения показали, что все подразделения готовы к оперативному реагированию на непредвиденные ситуации.

Алтайская правда