Горняк22: Россиян предупредили о росте цен на авиаперевозки

Эксперты уверены, что значительное повышение цен на авиабилеты внутри России маловероятно. Зато может резко подскочить стоимость международных авиаперелетов.

Эксперты предупредили, что стоит готовиться к взлету цен на авиабилеты в те страны, которые сегодня закрыты, но в ближайшее время откроются. Стоимость может увеличиться вдвое или больше по сравнению с доковидным периодом, пишет Лента. ру.

Однако другие специалисты, наоборот, предрекают спад спрос на авиаперевозки из-за эпидобстановки. Если же она нормализуется, то авиаперевозчики могут поднять цены еще на 15–20% в течение года.

Алтайская правда