Горняк22: Да будет свет! «Алтайэнергосбыт» подготовил арсенал электротехники!

В поисках электротехнической продукции? В интернет-магазине АО "Алтайэнергосбыт" представлено более 15000 наименований электротехнической продукции по выгодным ценам. В наличии и под заказ.

Широкий выбор кабельно-проводниковой, светотехнической продукции, электроустановочных изделий, отопительного оборудования, рециркуляторов и многого другого!

Чтобы оформить покупку, необходимо добавить товар в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ, своё имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату банковской картой. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания компании.

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Алтайская правда