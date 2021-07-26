Горняк22: Да будет свет! «Алтайэнергосбыт» подготовил арсенал электротехники!
В поисках электротехнической продукции? В интернет-магазине АО "Алтайэнергосбыт" представлено более 15000 наименований электротехнической продукции по выгодным ценам. В наличии и под заказ.
Широкий выбор кабельно-проводниковой, светотехнической продукции, электроустановочных изделий, отопительного оборудования, рециркуляторов и многого другого!
Чтобы оформить покупку, необходимо добавить товар в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ, своё имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату банковской картой. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания компании.
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