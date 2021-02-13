Горняк22: Коронавирус в Алтайском крае сдает позиции, но смертность на прежнем уровне • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Коронавирус в Алтайском крае сдает позиции, но смертность на прежнем уровне

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае в течение февраля постепенно снижается количество новых случаев заболевания коронавирусом, выявляемых за сутки. Но, к сожалению, смертность среди инфицированных остается на прежнем уровне. Примерно одинаковы показатели тяжелобольных пациентов и подключенных к аппаратам ИВЛ.

В целом, по данным оперштаба на 12 февраля, за последние 24 часа в регионе подтверждено еще 170 диагнозов COVID-19. Вылечились 146 пациентов. Умерли 15 инфицированных. В 13 случаях коронавирусная инфекция стала непосредственной причиной смерти.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 41 тыс. 128 заболевших коронавирусом. Из этого числа уже выздоровели 36 тысяч 751 человек, умерли 2129 пациентов (от ковида – 1338).

Продолжают лечение в госпиталях 1 тыс. 653 инфицированных и 591 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Также есть жители региона, которые лечатся на дому.

В 363 случаях болезнь протекает тяжело. Находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких 95 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки выявлены:

  • Барнаул – 46,
  • Рубцовск – 16,
  • Бийск – 14,
  • Славгород – 12,
  • Поспелихинский район – 7,
  • Яровое — 6,
  • Локтевский район – 6,
  • Завьяловский — 5,
  • Ребрихинский район – 5,
  • Алейский район — 4,
  • Михайловский район — 4,
  • Шипуновский район — 4,
  • Алейск — 3,
  • Бийский район — 3,
  • Косихинский район — 3,
  • Павловский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Камень-на-Оби — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Зональный район — 2,
  • Краснощековский район — 2,
  • Кулундинский район — 2,
  • Новичихинский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Советский район — 2,
  • Угловский район — 2,
  • Волчихинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Ключевской район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1.

Алтайская правда

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