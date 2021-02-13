Горняк22: Дети-диабетики смогут посещать барнаульский детсад №248 • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульский детский сад №248 начал принимать детей, страдающих сахарным диабетом. Дошкольное учреждение получило соответствующие лицензии и заключение, рассказали в администрации города.

Педагогический персонал обучает специалист. Дети-диабетики занимаются в общеразвивающих группах вместе с другими воспитанниками.

Подобраны специальные кадры: медсестры и врач-эндокринолог. Оборудовали и медкабинет — есть тест-полоски, калипер, глюкометры. Как рассказала детский эндокринолог Татьяна Перова, ведется гликемический профиль каждого ребенка.

Уровень сахара отслеживается регулярно, каждые два часа. На основе результатов ребенку корректируют питание. Большая работа проведена с поварами. Меню соответствует всем требованиям, за исключением сладостей. Их детям с сахарным диабетом не дают.

Фото: администрации Барнаула

Барнаул

Алтайская правда