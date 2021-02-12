Горняк22: Госавтоинспекция выступила со срочным обращением к жителям Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Госавтоинспекция выступила со срочным обращением к жителям Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото Сергей БАШЛЫЧЕВ

Госавтоинспекция Алтайского края 10 февраля выступила с обращением к жителям и гостям региона из-за неблагоприятных погодных условий. В этот день в регионе ожидаются снегопады и местами метели, на дорогах — сильная гололедица. Также прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, помнить про безопасную дистанцию между автомобилями, а совершать маневры, только убедившись, что встречного транспорта нет.

«ГИБДД рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», – говорится в обращении УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Пешеходам в свою очередь следует быть предельно внимательными, осторожными и соблюдать Правила дорожного движения при переходе проезжей части.

Водителей и пешеходов, попавших в чрезвычайную ситуацию на дороге, просят звонить по единым телефонам экстренных служб 112, 101, 102 и 103.

ГИБДД 

Алтайская правда

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