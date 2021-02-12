Горняк22: Спрос на ремонт автомобилей в Барнауле вырос на 96,9% • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Спрос на ремонт автомобилей в Барнауле вырос на 96,9%

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

По итогам 2020 года в Барнауле спрос на запчасти вырос на 38,6%, услуги ремонта – на 96,9%. Наиболее востребованными стали услуги по ремонту двигателей и электрики. Также часто заказывали покраску кузова.

В то же время количество объявлений о продаже запчастей увеличилось всего на 8,3%, а вот услуги ремонта стали предлагать на 23,9% чаще. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито Авто», поступившем в редакцию «Алтайской правды».

Как отмечают эксперты сервиса, столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний.

При этом если по России на 21,4% снизился интерес к покупке битых автомобилей на запчасти, то для Барнаула характерен противоположный тренд. Ими интересовались на 30% активнее, чем в 2019-м.

В целом по итогам года в краевой столице заметнее всего — на 231,4% — увеличился спрос на пороги для кузова. 176,9% составил рост интереса к стойкам, 168,8% — креплений для кузова.

Барнаул 

Алтайская правда

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