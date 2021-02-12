Горняк22: В Барнауле стартовала реконструкция моста через Барнаулку • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Евгений НАЛИМОВ

В Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Завершить работы планируют в ноябре, до этого момента проезд по объекту будет закрыт.

Ремонтом не обойтись

Переправу над рекой Барнаулкой возвели в 1970 году, после чего ни разу капитально не ремонтировали. За 50 лет эксплуатации объект износился и перестал справляться с современными нагрузками.

Он находился в аварийном состоянии с 2014 года, это приносило проблемы не только автомобилистам, но и пешеходам, потому что движение по нечетной стороне тротуара было закрыто и перейти проблемный мост было не так-то просто.

– Если спуститься вниз и посмотреть на подмостовое пространство, становится ясно, что объект нуждается не просто в ремонте, а в полном сносе с последующим строительством новой переправы, – отмечает председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев. – Именно такие работы и предусмотрены. 1 февраля уже начался подготовительный этап, в скором времени подрядчик приступит к демонтажу старой конструкции.

Единственный выход

Пешеходам пока можно пользоваться старым мостом, а уже через две недели подрядчик построит временный металлический переход длиной 36 метров.

Поменять маршрут пришлось автобусу № 65, который ранее проходил по переправе над Барнаулкой. Теперь общественный транспорт будет объезжать закрытый участок по улице Гоголя.

– Мы понимаем, что возникнут определенные неудобства, потому что улица Челюскинцев является транзитной. Но перекрыть лишь одну полосу движения мы не могли из-за аварийного состояния моста, – подчеркнул Шеломенцев. – Работы планируется провести в максимально сжатые сроки. График формируется таким образом, что реконструкция будет производиться не только днем, но и ночью.

Сейчас подрядчик обустраивает технологические пути съезда рядом с переправой и готовится к монтажу временной конструкции.

Надёжнее и удобнее

После возведения пешеходного моста строители займутся сваями.

– Их диаметр больше, чем на старом объекте, поэтому увеличивается грузоподъемность и пропускная способность, да и сама конструкция будет больших габаритов, – объяснил мастер строительно-монтажных работ подрядной организации Павел Миляев.

Изменится и конфигурация моста: за счет полос безопасности увеличится проезжая часть, станут шире и тротуары, также на объекте появится освещение.

– Девять месяцев на проведение подобных работ – это достаточный срок, – уверен Миляев. – Проект типовой, поэтому проблем в реализации возникнуть не должно. Новый объект прослужит больше 50 лет.

Завершить реконструкцию, которая проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», планируется до 1 ноября текущего года.

Временный маршрут движения автобуса № 65

В прямом направлении: улица Солнечная Поляна – улица Челюскинцев – улица Гоголя – проспект Красноармейский, разворот на улице Ползунова, далее – по маршруту.

В обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – переулок Радищева – улица Гоголя – улица Челюскинцев, далее – по маршруту.

Барнаул

Алтайская правда