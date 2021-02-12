Горняк22: Временный мост через Барнаулку сделали для пешеходов • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Временный пешеходный мост через Барнаулку сделали на улице Челюскинцев. Основной переход сейчас на реконструкции, которая началась 1 февраля в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас можно пересекать реку по временному металлическому мосту. Его построили рядом со старым, выше по течению. Движение по нему открыли 11 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

У старого моста рабочие разобрали часть перил и покрытие проезжей части. Начали делать технологические съезды под мост, переносить электросети и опоры освещения. Также частично снесли деревья.

В конце концов мост полностью демонтируют и построят новый. Стоимость проекта – 87,8 млн рублей. Работы планируется завершить к ноябрю 2021 года.

Этот объект находится на одной из главных магистралей города. По нему автомобили выезжают к мосту через Обь и на Змеиногорский тракт. В комитете по дорожному хозяйству считают, что после реконструкции проезд станет более безопасным.

Фото: barnaul.org

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Барнаул | Дорожные работы

Алтайская правда