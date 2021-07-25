Горняк22: Главный справедливоросс Сергей Миронов приедет с рабочим визитом на Алтай

Сергей Миронов Фото: vk.com/mironov_sergey

Перед выборами в Госдуму и алтайское заксобрание в регион стали прибывать лидеры и представили политических партий. Ранее Миронов посещал регион также перед голосованием

Лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов приедет в Алтайский край 26 июля, сообщает «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу местного отделения.

В регионе он планирует встретиться с местными лидерами партии, а также пообщаться с жителями и посетить предприятия.

В прошлый раз Миронов был на Алтае в 2016 году – перед выборами в местный парламент и Госдуму.

Ранее в край приезжали лидеры других политических партий. Так, регион уже посетили секретарь генсовета партии «Единая Россия» («ЕР») Андрей Турчак, первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, а также лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

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