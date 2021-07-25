Горняк22: В Алтайском крае пенсионерка с ведром ушла в лес и не вернулась

МЧС. Лес. Поиск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поиске женщины. Всем, кто что-либо знает о нем, могут позвонить по телефону 112

В Алтайском крае пропала 62-летняя жительница села Боровлянка Троицкого района Татьяна Верижникова, сообщает «Лиза Алерт».

Как известно, 23 июля она ушла в лес и до сих пор не вернулась домой. При этом женщина нуждается в медицинскоц помощи.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы коричневые короткие, глаза зеленые.

Одежда: темно-зеленая куртка, коричневые резиновые сапоги.

С собой: ведро

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае без вести пропал мужчина в сланцах.

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