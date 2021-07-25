Горняк22: В алтайском районе закрыли аварийное здание администрации

администрация Кош-Агачского района Фото: Алексей Майоров

Руководство района прилагает все силы к тому, чтобы сложившаяся ситуация не отразилась на жизнедеятельности социальных объектов, и просит население отнестись с пониманием

Суд предписал освободить здание администрации Кош-Агачского района, расположенного в райцентре по улице Советская, 65, сообщает «Новости Горного Алтая».

Так, здание 1983 года постройки признали аварийным и опасным для людей. В связи с этим с 23 июля прием граждан в администрации отменен. Чиновники предлагают отправлять все вопросы удаленно.

Сейчас администрация ведет поиск нового здания.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин отменил массовые и спортивные мероприятия в Кош-Агачском районе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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