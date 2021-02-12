Горняк22: Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Российское посольство потребовало от американских военных перестать искать предлоги для того, чтобы присутствовать в Черном море.

Посольство разместило в своем официальном аккаунте сообщение, ссылаясь на флот ВМС США, о совместных американо-турецких учениях в Черном море. В них участвовали эсминцы и два разведывательных самолета американских ВМС.

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», — говорится в заявлении российской стороны.

Дипломаты допустили, что флот США хочет найти врагов в Черном море. Поэтому ищет предлоги для увеличения своего присутствия в регионе, пишут РИА Новости.

Ранее генсек НАТО заявлял, что присутствия альянса в Черном море связано с укреплением ВМФ России.

Алтайская правда