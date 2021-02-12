Горняк22: Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием»

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Российское посольство потребовало от американских военных перестать искать предлоги для того, чтобы присутствовать в Черном море.

Посольство разместило в своем официальном аккаунте сообщение, ссылаясь на флот ВМС США, о совместных американо-турецких учениях в Черном море. В них участвовали эсминцы и два разведывательных самолета американских ВМС.

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», — говорится в заявлении российской стороны.

Дипломаты допустили, что флот США хочет найти врагов в Черном море. Поэтому ищет предлоги для увеличения своего присутствия в регионе, пишут РИА Новости.

Ранее генсек НАТО заявлял, что присутствия альянса в Черном море связано с укреплением ВМФ России.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Госавтоинспекция выступила со срочным обращением к жителям Алтайского края

Фев 12, 2021
Общество

Горняк22: Спрос на ремонт автомобилей в Барнауле вырос на 96,9%

Фев 12, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле стартовала реконструкция моста через Барнаулку

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar