Горняк22: Родительские субботы в 2021 году: дни поминовения • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Родительские субботы в 2021 году: дни поминовения

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Восемь поминальных или родительских суббот будет в 2021 году. В эти дни принято поминать тех, кого давно нет с вами рядом.

Родительскими дни именуют потому, что все усопшие считаются ушедшими к родителям, предкам. Поэтому поминают в первую очередь самых близких.

Итак, родительские субботы выпадают на следующие даты:

  1. Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 6 марта 2021 года,
  2. Суббота Великого поста — 27 марта 2021 года,
  3. Суббота Великого поста – 3 апреля 2021 года,
  4. Суббота Великого поста – 10 апреля 2021 года,
  5. Поминовение усопших воинов – 9 мая 2021 года,
  6. Радоница – 11 мая 2021 года (9-й день после Пасхи),
  7. Троицкая родительская суббота – 20 июня 2021 года,
  8. Димитриевская родительская суббота – 6 ноября 2021 года.

По церковному календарю, родительские (поминальные) субботы принято делить на Вселенские (дни поминовения, в которые поминают всех умерших) и частные (дни, в которые поминают, только определенные группы усопших, например, воинство).

В каждую из родительских суббот в церкви совершают панихиды, т.е. службы за упокой. В Мясопустную субботу особенно стараются помянуть тех, кто ушел из этого мира неожиданно и остался без должного погребения согласно христианским традициям.

В Родительскую субботу лучше всего для православного человека сходить в храм, помолиться, заказать панихиду по умершим родным и близким. В отличие от гражданских панихид на церковном поминовении просто молятся о душах, ушедших в мир иной.

Алтайская правда

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