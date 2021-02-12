Горняк22: Родительские субботы в 2021 году: дни поминовения • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Восемь поминальных или родительских суббот будет в 2021 году. В эти дни принято поминать тех, кого давно нет с вами рядом.

Родительскими дни именуют потому, что все усопшие считаются ушедшими к родителям, предкам. Поэтому поминают в первую очередь самых близких.

Итак, родительские субботы выпадают на следующие даты:

Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 6 марта 2021 года, Суббота Великого поста — 27 марта 2021 года, Суббота Великого поста – 3 апреля 2021 года, Суббота Великого поста – 10 апреля 2021 года, Поминовение усопших воинов – 9 мая 2021 года, Радоница – 11 мая 2021 года (9-й день после Пасхи), Троицкая родительская суббота – 20 июня 2021 года, Димитриевская родительская суббота – 6 ноября 2021 года.

По церковному календарю, родительские (поминальные) субботы принято делить на Вселенские (дни поминовения, в которые поминают всех умерших) и частные (дни, в которые поминают, только определенные группы усопших, например, воинство).

В каждую из родительских суббот в церкви совершают панихиды, т.е. службы за упокой. В Мясопустную субботу особенно стараются помянуть тех, кто ушел из этого мира неожиданно и остался без должного погребения согласно христианским традициям.

В Родительскую субботу лучше всего для православного человека сходить в храм, помолиться, заказать панихиду по умершим родным и близким. В отличие от гражданских панихид на церковном поминовении просто молятся о душах, ушедших в мир иной.

Алтайская правда