Горняк22: Эта копеечная маска даст гораздо больший эффект, чем дорогой крем • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Эта копеечная маска даст гораздо больший эффект, чем дорогой крем

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Домашняя косметика пользуется особой популярностью. Простая, копеечная маска для лица даст гораздо больший эффект, чем дорогой крем. Этим рецептами поделилась с нами читательница «Алтайской правды».

Первый способ

Берём столовую ложку желатина, разводим тремя ложками обычной воды. Через полчаса подогреем на водяной бане, чтобы всё растворилось. Затем, когда остынет, добавим по столовой ложке кефира, муки или (если кожа сухая) сметаны и овсяной муки. Держим 20 минут.

Второй способ

Смешаем столовую ложку желатина с тремя ложками остывшего кофе. Ждём минут тридцать, затем растворяем на водяной бане до получения однородной массы. Нанесём на двадцать минут. Если хочется отбелить лицо, надо протереть водой с лимонным соком.

Третий способ

В желатин, который мы уже приготовили, добавим ложку сока алоэ. Подержим в холоде полчаса, а затем нанесём на лицо. Через полчаса смываем прохладной минералкой. Говорят, помогает.

Алтайская правда

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