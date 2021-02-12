Горняк22: «Снежный десант-2021»: жителям Алтайского края расскажут, как получить помощь • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: «Снежный десант-2021»: жителям Алтайского края расскажут, как получить помощь

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова ответит на вопросы жителей об акции «Снежный десант — 2021». В этом году из-за пандемии коронавируса социальная помощь жителям региона оказывается в новом формате.

Узнать о том, какую помощь оказывают жителям региона ее участники и как ее получить, можно задав вопрос Екатерине Четошниковой на официальном сайте региона. Сам онлайн форум пройдет 16 февраля с 14:00 до 15:00.

Большинство мероприятий студенты организуют в режиме онлайн. Выезд в районы предполагается 17 февраля одним днем. Активисты окажут бесконтактную адресную помощь пожилым людям, уделят внимание подросткам.

Ребята отправятся в Алейский, Первомайский, Зональный, Топчихинский, Ребрихинский, Шипуновский, Локтевский и Быстроистокский. «Десантники» будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию, использовать антисептики. Обязательным условием участия является представление справок с отрицательными результатами на COVID-19, выданных не позднее чем за 72 часа до выезда.

Алтайская правда

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