Горняк22: 12 февраля – Трехсвятие. Что нельзя делать в этот день • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

12 февраля 2021 года — Трехсвятие или Васильев день по народному календарю. Эту дату еще называли «днем трех святителей-непрядильщиков». Название Трехсвятье день получил из-за того, что почитают в один день трех святых: Иоанна Златоуста, Горигория Богослова и Василия Великого (Кесарийского).

На Руси прясть в этот день нельзя. По поверью, нельзя также шить и подковывать коней. А кто нарушит запрет, у того будут болеть руки и ноги.

Верили, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник. Животные образуют пары, самцы бьются за самок. Люди в этот день готовили блюда из дичи и дикого зверя, например, вепря.

По тому, как вели себя дикие животные, судили о погоде. Если зайцы появлялись в садах, думали: зима еще покажет, что такое мороз. Если волки выли близко к жилью – тоже к похолоданию. Если мыши выходили из-под лесной подстилки на снег, считалось, что на следующий день температура повысится, может и оттепель скоро будет.

На стол полагалось подавать блюда из дичи и дикого зверя, например, вепря.

Алтайская правда