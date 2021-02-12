Горняк22: 12 февраля наступил год Быка. Каким он будет • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

После года Крысы, начавшей новый 12-летний цикл, приходит год реализации задуманного. Но остаточные следы «крысиного забега» еще будут заметны до конца марта, то есть до нового астрологического года (21 марта). А значит, пока еще с нами остаются и повышенная международная напряженность, и пандемия, и прочие «прелести» того, что уже испытали. И тем не менее все мы скоро почувствуем смену энергий. Именно сейчас, на соединении планет Юпитера и Сатурна, происходит мутация из Земли в Воздух, и это – начало нового 200-летнего цикла. До того человечество жило во власти земной стихии, и значимость отдельной личности в основном определялась уровнем ее материального благосостояния. Но постепенно произойдет переворот, поскольку для воздушной стихии (особенно Водолея, где сейчас скопились планеты) подобные идеи не представляют особенной ценности.

Как известно, в зодиаке следующий знак зачеркивает предыдущий, а значит, наличие не денег, а интеллекта будет цениться в первую очередь. Все креативное, оригинальное, инновационное выйдет на первый план, и именно в этом проявится сила и мощь человека. Люди будут искать правду на земле. Однако если Юпитер расширяет понятие свободы, то строгий Сатурн склонен все упорядочивать. Значит, начнется «перетягивание одеяла» и предстоит научиться балансировать и государству, и нам.

В этом году усилится интерес к науке, медицине, идеологии, философии и эзотерике (в частности, к астрологии), и в дальнейшем это приведет к перестройке во многих областях. Разумеется, перемены не всем придутся по нраву. Много окажется недовольных, которые будут требовать вернуть все в привычное состояние, но вряд ли это получится.

Любимчиками фортуны с этого времени станут Водолеи, Близнецы, Весы как знаки воздушной стихии, а также те, у кого в этих знаках много планет (смотреть натальный гороскоп). Но, впрочем, эти знаки сначала пожнут то, что ранее ими было посеяно. Знакам фиксированного креста (Тельцам, Львам, Скопионам) придется нелегко. Тут надо найти равновесие между собственными возможностями и осторожностью, чтобы не оказаться на обочине, вне социальной жизни.

Что же это за зверь Бык, каков его характер? Это большое существо, довольно упрямое, но мирное, когда его не трогают. Он любит пастись на зеленых лужайках, а еще делать запасы, чтобы никогда не голодать. А для этого надо много пахать (раньше крестьяне работали в поле именно на быках). Он не против много работать, но для этого ему нужна серьезная мотивация. Осознав важность и необходимость задачи, он впряжется в упряжку. А так – может и не повезти. От прочих бычьих стихий металлический Бык отличается большей динамичностью, настойчивостью и, если хотите, страстностью. В то же время он упрям и неуступчив, очень уверен в себе и наделен большой физической силой. Любвеобилен, но очень ревнив, не выводите его из себя. В отличие от других Быков, металлический способен действовать сообща.

Знаменитости, родившиеся в год Быка: Игорь Ильинский, Иннокентий Смоктуновский – актеры; Сергей Михалков – писатель; Майя Плисецкая – прима-балерина; Валентина Терешкова – космонавт; Ирина Роднина – фигуристка; Алла Пугачева – певица.

Тамара Стрельцова

Алтайская правда