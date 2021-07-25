Горняк22: В России вырос спрос на кнопочные телефоны. Почему?

Рост продаж старомодных телефонов с кнопками заметили в России.

Ритейлеры рассказывают, что в первом полугодии 2021 года неожиданно выросли продажи кнопочных телефонов. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ». В целом по России за шесть месяцнв было подано больше 3 млн таких аппаратов, что на 6,7% больше, чем за прошлогодний аналогичный период. Средняя цена такого устройства увеличилась на 11%, до 1,45 тысяч рублей.

В чем же причина такого роста спроса? Один из факторов, по оценкам экспертов, это условия пандемии. Простые аппараты оказались востребованными во время коронавируса среди работников «удалёнки» — они оказались удобной альтернативой стационарному телефону.

Еще одна причина в том, что кнопочные телефоны стали удобным девайсом как дополнительное устройство для связи, а также первое устройство для детей или пожилых людей, которые переходят с городских телефонов на мобильные.

К тем же факторам отнесли и начало дачного сезона. По словам экспертов, «кнопки» удобнее для трудовых мигрантов.

А вот в Price.ru возросший спрос на кнопочные телефоны связывают с тем, что подобные устройства не могут так же легко, как смартфоны, собирать персональные данные своих владельцев и делиться ими. Ведь россияне стали опасаться мошенников. Отсюда и более внимательное отношение к телефонам.

Прогнозируют, что импорт кнопочных мобильников упадет до 7–8 млн штук, что на четверть меньше, чем годом ранее. Дефицит в этом году связан с ростом цен на компоненты и их нехваткой, а также удорожанием транспортных услуг.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, трудности с поставками кнопочных телефонов начались еще в 2020 году. При этом спрос на такие устройства, по его словам, не пропал. Здесь и появился небольшой дефицит. В итоге, по оценке эксперта, цена на кнопочные телефоны за год выросла в среднем на 20%, а в некоторых случаях рост составил до 30%.

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Алтайская правда