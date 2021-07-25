Горняк22: День ВМФ: что думают россияне о военно-морском флоте

Данные опроса россиян, приуроченные ко Дню ВМФ.

В последнее воскресенье июля по традиции отмечают День военно-морского флота в России. К 25 июля ВЦИОМ представляет данные опроса россиян. Его тема – что жители страны думают о морском флоте РФ.

Чаще всего Военно-морской флот ассоциируется у россиян с гордостью за флот — так считают 20% респондентов. Еще 7% опрошенных ответили, что ассоциируют флот с мощью, а с военными кораблями – 6%. Ассоциации с защитой, силой и в целом положительными эмоциями вызывают примерно по 4% соответственно.

Подавляющее большинство россиян — 84% — считают, что ВМФ способен защитить морские рубежи нашей страны в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, 6% полагают, что не способен.

По мнению 44% респондентов, за последние два-три года военно-морскому флоту стало сложнее выполнять задачи по охране морских границ, 16% полагают, что проще, а 20% считают, что уровень и сложность задач стался на том же уровне

Главными качествами, которыми должен обладать военный, назвали доблесть – 30%, любовь к Родине – 23%, профессионализм – 18%, порядочность -14% и ум – 10%.

Чуть более трети россиян (35%) полагают, что служить на флоте труднее по сравнению с другими войсками, 8% считают, что легче, а 32% убеждены, что одинаково трудно.

Среди тех, кто отметил, что морякам служить труднее, связывают это с тяжелыми условиями в море – 24%. Еще трудности на флоте аргументировали внешнеполитической обстановкой 14%, а также тем, что на кораблях сложная аппаратура (13%), риск и опасность затонуть, и в целом во флоте служить сложнее (по 9%).

23 июня 2021 г. эсминец военно-морских сил Великобритании пересек водную границу России у берегов Крыма. В ответ корабли военно-морского флота России произвели предупредительные выстрелы по маршруту движения британского эсминца. Две трети наших сограждан 68% считают, что российские военные моряки действовали адекватно ситуации, 18% полагают, что действовали слишком мягко, а 5% — что слишком жестко.

Алтайская правда