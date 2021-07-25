ГОРНЯК22 25.07.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае расскажут о новых формах работы губернаторского марафона «Поддержим ребенка»

Горняк22
11 часов Ago

27 июля пройдет интернет-форум по вопросам марафона «Поддержим ребенка». Там обсудят новые формы работы с благотворителями из Алтайского края.

Главный спикер форума – Оксана Овчинникова, руководитель Алтайского краевого отделения российского детского фонда. Она расскажет о работе благотворительного марафона и ответит на акутальные вопросы. Открытие интернет-форума запланировано на 14:00 27 июля.  Как сообщают на официальном  сайте Алтайского края, он продлится час.

Напомним, благотворительный марафон «Поддержим ребёнка» — совместный проект органов власти региона и Российского детского фонда. Все деньги, собранные в рамках его деятельности, направляются на помощь тяжелобольным детям.

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Алтайская правда

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