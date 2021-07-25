Горняк22: Невесёлый рейтинг: Алтайский край — в лидерах по доле людей с ожирением

В Алтайском крае выявили больше всего людей с лишним весом.

Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае. Соседствует с нашим регионом в этой проблеме Ленинградская область. Такие данные предоставили РИА Новости со ссылкой на исследование Минздрава РФ.

По подсчетам Министерства, ожирение на 100 тысяч всего населения в Алтайском крае превысило показатели других регионов.

«Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край – 4530, Удмуртская Республика — 2475,4, Смоленская область — 2457,8», — отмечается в сборнике Минздрава.

Наименьшее число людей с ожирением в 2020 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Чечне – 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае – 419,5.

Всего в 2020 году в России зарегистрировано 1,9 млн людей с лишним весом. Это почти на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году

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Алтайская правда