Горняк22: Как проходит благоустройство аллеи в барнаульском поселке Южный

В барнаульском поселке Южный продолжают благоустраивать аллею.

Как ранее сообщал пресс-центр мэрии, благоустройство зеленой зоны станет одним из самых масштабных проектов в рамках проекта «Жилье и городская среда». На территории аллеи планируют построить велодорожки, места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Сегодня в паблике «Барнаул 22» ВКонтакте подписчики поделились снимками обновленного места и рассказали, что уже появились дорожки и тротуарная плитка.

Недовольные этим тоже нашлись – часть подписчиков паблика посчитала, что работники оставили слишком много деревьев в зеленой зоне. А другие подшутили в комментариях над «недовольными».

«Рубят деревья — плохо. Не рубят — опять плохо», — иронизировали подписчики сообщества.

Фото: «Барнаул 22» ВКонтакте.

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Барнаул

Алтайская правда