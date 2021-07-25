Горняк22: Как проходит благоустройство аллеи в барнаульском поселке Южный
В барнаульском поселке Южный продолжают благоустраивать аллею.
Как ранее сообщал пресс-центр мэрии, благоустройство зеленой зоны станет одним из самых масштабных проектов в рамках проекта «Жилье и городская среда». На территории аллеи планируют построить велодорожки, места для отдыха, детские и спортивные площадки.
Сегодня в паблике «Барнаул 22» ВКонтакте подписчики поделились снимками обновленного места и рассказали, что уже появились дорожки и тротуарная плитка.
Недовольные этим тоже нашлись – часть подписчиков паблика посчитала, что работники оставили слишком много деревьев в зеленой зоне. А другие подшутили в комментариях над «недовольными».
«Рубят деревья — плохо. Не рубят — опять плохо», — иронизировали подписчики сообщества.
Фото: «Барнаул 22» ВКонтакте.
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Барнаул