Горняк22: Госдума запретила высадку детей-безбилетников из общественного транспорта • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Госдума запретила высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

В России запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, не оплативших проезд. Этот правительственный законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что такая инициатива позволит исключить трагедии и обеспечит безопасность детей. Изменения были внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Кстати, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте, так как ранее кондуктор не мог требовать документы для проверки возраста пассажира. Порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд будет регулироваться нормативным правовым актом региона.

«Принятие данной нормы — это прежде всего вопрос защиты детей и последовательности действий. При этом данные нормы будут работать, только если ребёнок находится в транспорте без сопровождения взрослых», — прокомментировала инициативу депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Алтайская правда

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