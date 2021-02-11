Горняк22: Досрочно откроют реконструированный участок Чуйского тракта в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае досрочно откроют для движения транспорта четырехполосный участок трассы Р-256 Чуйский тракт на границе Тальменского и Первомайского районов (с 173 по 183 км).

Закончить работы планируется с годовым опережением графика – к сентябрю. При этом полностью ввести объект в эксплуатацию по графику должны в 2022 году, рассказали в Упрдор «Алтай».

Работы по реконструкции начались в конце 2019 года. Здесь расширяют на две полосы проезжую часть, а встречные потоки разделят металлическим барьерным ограждением. В районе села Озёрки строят подземный пешеходный переход, также возле одноименной станции возводят двухуровневую развязку.

Кроме того, в этом году продолжатся работы еще на двух участках Чуйского тракта. С 212 по 223 км, от Новоалтайска в сторону Бийска, дорогу расширят до четырех полос, а с 268 по 271 км в Троицком районе на подъемах строят третью полосу.

Фото: altay.rosavtodor.ru

Алтайская правда