Горняк22: 53 млн рублей потратят на реконструкцию моста в Барнауле • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: 53 млн рублей потратят на реконструкцию моста в Барнауле

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

На реконструкцию моста в пригороде Барнаула направили 53 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объект расположен на улице Мамонтова во Власихе. Работы начались еще в октябре. Подрядчики сделали временную объездную дорогу, перенесли коммуникации, разобрали старый мост. Для нового забили сваи, смонтировали балки пролетных строений. Завершить реконструкцию планируют в августе 2021 года, сообщили в пресс-центре мэрии.

Длина моста составит 130 метров. Проезжая часть и тротуары будут шире, чем раньше. 

Прежняя конструкция была возведена в 1980 году. За все годы ремонтировались только перила. В конце концов мост был признан аварийным.

Барнаул 

Алтайская правда

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