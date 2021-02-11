Горняк22: Провальная реформа. В Госдуме предложили отменить техосмотр • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Справедливоросы планируют внести законопроект об отмене технического осмотра для транспорта. Они уверены, что реформа не оправдает себя, поскольку 80% диагностических карт приобретается без прохождения техосмотра.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил отказаться от прохождения технического осмотра личных автомобилей граждан России. По его мнению, техосмотр нужен только для такси и служебного транспорта.

«1 марта стартует реформа «техосмотра», которая должна была покончить с фиктивной диагностикой. Но уже сейчас ловкачи предлагают поддельные карты нового образца. Так что реформа провалилась, еще не начавшись. Надо как минимум ее перенести, а еще лучше – вовсе отменить техосмотр», — написал на своей странице в соцсетях Миронов.

Политик считает, что реформа не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения. Необходимость существует только в узких кругах выгодоприобретателей. После поправок может произойти удорожание стоимости ТО, а это на руку только отдельным людям.

Согласно новым правилам, водителей ожидают электронные диагностические карты, фотофиксация и новые тарифы.

Алтайская правда