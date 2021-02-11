Горняк22: Бийчанин оборудовал УАЗ ковшом и почистил заснеженные дороги • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Бийчанин оборудовал УАЗ ковшом и почистил заснеженные дороги

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Житель Бийска решили сам расчистить тротуар от завалов снега. Для этого он оборудовал ковшом внедорожник УАЗ.

Ранее в местном паблике появилось видео, где бийчанин сам чистят дорогу от снежных завалов. Он решили почистить дорогу в районе автобусной остановки «Приобье», отчаявшись надеяться на ответственные службы.

На кадрах видно, что мужчина не просто прикрепил ковш, а еще и создал систему, которая позволяет им управлять из салона автомобиля.

Жители Бийска позитивно восприняли инициативу и похвалили водителя УАЗа. Интернет-пользователи предположили, что его могут оштрафовать за изменение конструкции автомобиля.

Ранее в Бийске акцию протеста устроили экипажи автобусов, водители общественного транспорта приостановили свою работу на несколько часов. Таким образом, перевозчики дали возможность городским службам прочистить дороги. Порядка двадцати автобусов встали на конечной остановке «Кристалл».

Новости Бийска 

Алтайская правда

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