Горняк22: Где можно законно митинговать в Барнауле • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

«Расскажите, где можно законно митинговать в краевой столице? — с таким вопросм в редакцию «Алтайской правды» обратился Павел из Барнаула.

На вопрос отвечает председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике Денис Голобородько:

– В соответствии со статьей 3–1 закона Алтайского края от 31 декабря 2004 года № 76-ЗС «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края» публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия. За исключением мест, где проведение публичных мероприятий запрещено или ограничено федеральными законами и краевым законом. К примеру, это территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности. К таким местам также относятся железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты и речные порты.

Не следует забывать, что для проведения публичных мероприятий необходимо подать уведомление в местную администрацию. Для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера на территории края определяются специально отведенные или приспособленные для этих целей места.

Такие территории определяются Правительством Алтайского края на основе предложений администраций муниципальных образований. В Барнауле к ним относятся: сквер напротив здания по адресу: ул. Титова, 9; территория у фонтана, расположенного напротив здания по адресу: ул. Чайковского, 21; сквер у памятника жертвам политических репрессий «Прощание» и площадь Свободы.

Алтайская правда