Горняк22: Госдума увеличит штрафы за неподчинение силовикам на митингах • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Штрафы за неповиновение силовикам на митингах хотят увеличить в несколько раз. За это граждане могут лишиться 20 тысяч рублей. Госдума уже приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Согласно документу, штраф за неповиновение правоохранителям для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей (сейчас от 500 до тысячи рублей). Причем за повторное нарушение взыскание составит уже от 10 до 20 тысяч рублей.

В частности, может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. В том числе вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

На сайте Госдумы говорится, что за повторное неповиновение силовикам влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов;

на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей;

на юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Алтайская правда