Горняк22: Андрей Щукин возглавил «ликвидацию» сугробов с барнаульских крыш • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Представители реготделения «Единой России» в Алтайском крае проверят качество уборки снега с крыш барнаульских домов. Акцию возглавит политик Андрей Щукин.

Координатор партийного проекта «Народный контроль» предложил барнаульцам принять участие в мероприятии и сообщать ему о снежных сугробах, нависающих над тротуарами. В рамках проекта активисты «Единой России» в Барнауле проведут мониторинг работы управляющих организаций по очистке крыш от снега и наледи.

Информацию о некачественной уборке снега можно сообщить на телефон «горячей линии» 8–800–700–51–22 или на WhatsApp +7 913 488 89 54. Свое сообщение лучше присылать оформлять фотографией сугроба и адресом дома, на крыше которого он образовался.

Щукин обратил внимание на то, что информацию о заснеженных крышах будут передавать в надзорные органы – жилищную инспекцию и прокуратуру – с просьбой принять соответствующие меры. Политик уточнил, что глыбы снега или наледь падают на крыши автомобилей, наносят вред имуществу, а также причиняют травмы пешеходам.

«Многого можно избежать, если управляющие организации будут своевременно и качественно исполнять свои обязанности. И мы им в этом поможем», — заявил Андрей Щукин.

Барнаул

Алтайская правда