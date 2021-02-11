Горняк22: Эксперт: Путин вводит «тренд» с законом о возрасте чиновников • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Эксперт: Путин вводит «тренд» с законом о возрасте чиновников

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть законопроект, который предусматривает снятие возрастных ограничений для госслужащих. После изменения закона чиновники получат право работать без возрастного ценза в 70 лет. Эксперт ответил «Алтайской правде», зачем нужны новые стандарты долголетия.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков обратил внимание на то, рано или поздно такой законопроект должен был появиться, в том числе – с учетом тренда на продолжение профессиональной карьеры для возрастных специалистов в развитых странах. А речь в документе, как известно, идет именно о высокопоставленных госслужащих, которых назначает и освобождает от должности президент.

По его словам, при этом подобная тенденция не противоречит курсу, например, на масштабные ротации в губернаторском корпусе, которые происходили, в частности, в 2017-2019 годах и сопровождались приходом на посты глав регионов и весьма молодых управленцев.

«Владимиру Путину будет важно подчеркнуть, что стабильность отнюдь не означает кадрового застоя – поэтому наряду с сохранением ряда возрастных высокопоставленных чиновников на своих постах практически наверняка по-прежнему будет делаться особый акцент на продвижение молодых управленцев на всех уровнях», —  считает аналитик.

Эксперт предполагает, что критика этого законопроекта в период рассмотрения его парламентом, конечно, прозвучит. В большей степени, видимо, со стороны внесистемной оппозиции парламентской, так как среди представителей оппозиции есть целый ряд возрастных политиков.

— Критика скорее прозвучит в фоновом режиме, так как для развертывания масштабной кампании против властей эта тема сейчас неперспективна. Для резонансной нужен узнаваемый «образ врага». Это должны быть конкретные, известные, вызывающие явное отторжение лица, а не абстрактные нормы. Между тем, среди узнаваемых широкой общественностью фигур в окружении президента большинство либо довольно далеки от возраста 70+, либо занимаются деятельностью, чаще вызывающей положительные ассоциации у широкой аудитории. Например, 70-летний Сергей Лавров или 65-летний Сергей Шойгу, — резюмировал аналитик.

Алтайская правда

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