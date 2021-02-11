Горняк22: Эксперт: Путин вводит «тренд» с законом о возрасте чиновников • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть законопроект, который предусматривает снятие возрастных ограничений для госслужащих. После изменения закона чиновники получат право работать без возрастного ценза в 70 лет. Эксперт ответил «Алтайской правде», зачем нужны новые стандарты долголетия.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков обратил внимание на то, рано или поздно такой законопроект должен был появиться, в том числе – с учетом тренда на продолжение профессиональной карьеры для возрастных специалистов в развитых странах. А речь в документе, как известно, идет именно о высокопоставленных госслужащих, которых назначает и освобождает от должности президент.

По его словам, при этом подобная тенденция не противоречит курсу, например, на масштабные ротации в губернаторском корпусе, которые происходили, в частности, в 2017-2019 годах и сопровождались приходом на посты глав регионов и весьма молодых управленцев.

«Владимиру Путину будет важно подчеркнуть, что стабильность отнюдь не означает кадрового застоя – поэтому наряду с сохранением ряда возрастных высокопоставленных чиновников на своих постах практически наверняка по-прежнему будет делаться особый акцент на продвижение молодых управленцев на всех уровнях», — считает аналитик.

Эксперт предполагает, что критика этого законопроекта в период рассмотрения его парламентом, конечно, прозвучит. В большей степени, видимо, со стороны внесистемной оппозиции парламентской, так как среди представителей оппозиции есть целый ряд возрастных политиков.

— Критика скорее прозвучит в фоновом режиме, так как для развертывания масштабной кампании против властей эта тема сейчас неперспективна. Для резонансной нужен узнаваемый «образ врага». Это должны быть конкретные, известные, вызывающие явное отторжение лица, а не абстрактные нормы. Между тем, среди узнаваемых широкой общественностью фигур в окружении президента большинство либо довольно далеки от возраста 70+, либо занимаются деятельностью, чаще вызывающей положительные ассоциации у широкой аудитории. Например, 70-летний Сергей Лавров или 65-летний Сергей Шойгу, — резюмировал аналитик.

Алтайская правда