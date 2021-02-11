Горняк22: Неизвестные собирают деньги с бизнеса от имени алтайского губернатора • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайские предприятия стали массово получать письма от имени губернатора региона Виктора Томенко с просьбой выделить средства на реализацию госпрограмм.

В пресс-службе правительства обратили внимание на то, что информация является фейком.

В тексте неизвестные просят принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Письма с факсимиле (точной копией подписи) губернатора Алтайского края Виктора Томенко получили руководители предприятий и организаций региона.

«Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Он призвал не доверять таким липовым письмам и обращаться в полицию.

Алтайская правда