Горняк22: Неизвестные собирают деньги с бизнеса от имени алтайского губернатора • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Неизвестные собирают деньги с бизнеса от имени алтайского губернатора

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Алтайские предприятия стали массово получать письма от имени губернатора региона Виктора Томенко с просьбой выделить средства на реализацию госпрограмм.

В пресс-службе правительства обратили внимание на то, что информация является фейком.

В тексте неизвестные просят принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Письма с факсимиле (точной копией подписи) губернатора Алтайского края Виктора Томенко получили руководители предприятий и организаций региона.

«Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Он призвал не доверять таким липовым письмам и обращаться в полицию.

Алтайская правда

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