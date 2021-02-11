Горняк22: 400 местных инициатив на 412,3 млн рублей реализуют в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В 2021 году в Алтайском крае реализуют 400 инициативных проектов, общая стоимость которых – 412,3 млн рублей.

Недавно были подведены итоги конкурсного отбора по проекту поддержки местных инициатив. Всего было 478 заявок от 59 районов и трех городских округов.

С этого года появились дополнительные возможности: участвовать разрешалось поселкам городского типа, а сёла и поссоветы могли представлять по два проекта.

Напомним, в рамках проекта поддержки местных инициатив жители страны сами выбирают объекты для благоустройства и ремонта, определяют направления расходования бюджетных средств, могут контролировать проведение работ и даже вносить свою финансовую лепту.

Фото: алтайпредлагай.рф

Алтайская правда