Горняк22: 400 местных инициатив на 412,3 млн рублей реализуют в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: 400 местных инициатив на 412,3 млн рублей реализуют в Алтайском крае

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В 2021 году в Алтайском крае реализуют 400 инициативных проектов, общая стоимость которых – 412,3 млн рублей.

Недавно были подведены итоги конкурсного отбора по проекту поддержки местных инициатив. Всего было 478 заявок от 59 районов и трех городских округов.

С этого года появились дополнительные возможности: участвовать разрешалось поселкам городского типа, а сёла и поссоветы могли представлять по два проекта.

Напомним, в рамках проекта поддержки местных инициатив жители страны сами выбирают объекты для благоустройства и ремонта, определяют направления расходования бюджетных средств, могут контролировать проведение работ и даже вносить свою финансовую лепту.

Фото: алтайпредлагай.рф

Алтайская правда

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