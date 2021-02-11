Горняк22: Мэр Барнаула поручил устранить последствия обрушения крыши на улице Тимуровской • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Мэр Барнаула поручил устранить последствия обрушения крыши на улице Тимуровской

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение комитету жилищно-коммунального хозяйства начать незамедлительно аварийно-восстановительные работы на крыше дома по адресу Тимуровской, 19. Такое решение было принято по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с целью обеспечения безопасных условий проживания.

В пресс-центре городской администрации отметили, что согласно единогласному решению членов комиссии аварийно-восстановительные работы проведут в рамках муниципальной программы «Барнаул — комфортный город».

Напомним, частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Тимуровска,19, произошла 6 февраля. Площадь повреждения составила порядка 144 м2.

Повреждение кровли произошло вследствие прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: снегопада и дальнейшего повышения температуры воздуха. Еще одной причиной стало ненадлежащее исполнение управляющей организацией своих обязанностей по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, которая не провела своевременную очистку крыши от снега и наледи.

В настоящее время управляющей организацией выполнены работы по демонтажу участка обрушенной кровли, и закреплении существующих конструкций. Теплоснабжение полностью восстановлено, проведены работы по очистке крыши от снега и наледи.

По предварительной оценке, для восстановления кровли потребуется около 770 тыс. рублей. В ходе встречи Вячеслав Франк поручил комитету по ЖКХ незамедлительно подготовить сметную документацию и определить подрядчика на выполнение работ.

Барнаул 

Алтайская правда

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