Горняк22: На Алтае две девочки на мотоцикле влетели во встречный автомобиль

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Мотоциклом управляла несовершеннолетняя девочка. На повороте она не справилась с управлением и оказалась на встречке

Вечером 22 июля в Турочакском районе Республики Алтай произошло ДТП – две девочки на мотоцикле Racer Trophy столкнулись со встречным автомобилем, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Известно, что 14-летняя жительница села Тондошка ехала на мотоцикле вместе со своей 12-летней пассажиркой. На крутом повороте она выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Toyota Ipsum.

В результате ДТП обе девочки были госпитализированы. Водитель автомобиля был трезв. По факту аварии проводится проверка.

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