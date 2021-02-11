Горняк22: Что строго нельзя делать 11 февраля: защититесь от нечистой силы • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

11 февраля 2021 года в народном календаре известно как Лаврентьев день. Название пошло от имени преподобного Лаврентия Туровского, чью память почитают православные. В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней.

На Руси были уверены, что именно на Лаврентия надо лечить глаза, тогда все удачно сложится. Святому молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

Многие приметы этого дня связаны с нечистой силой, которая сегодня особенно активна. В народе 11 февраля испокон веков считается днем ведьм. Потому делали все, чтобы защитить себя и свою семью от нечистой силы. Да и в наши дни многие суеверные люди не отходят от этих традиций. Как говорится, береженного бог бережет.

Люди верили, что в этот день ведьмы делают заломы сухой травы, заметенной снегом. Думали, эти заломы чем-то близки к порче и несут хозяевам зло. Чтобы спугнуть ведьм, по углам поля втыкали чертополох. Нечистая сила опасается этого растения, потому старается к нему не прикасаться.

Также заговаривали печные трубы, чтобы ведьма не залетела на метле.

Алтайская правда